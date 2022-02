Wie autorijden leuk vindt, hoeft de huiskamer niet meer uit

Het autorijden in videogames is de afgelopen jaren zo realistisch geworden dat je voor een spannende rit je huis niet meer uit hoeft. De nieuwste generatie van het autoracespel Gran Turismo verschijnt volgende maand voor de PlayStation, en maakt duidelijk hoe autorijden op het scherm in een kwart eeuw levensecht is geworden.

In de afgelopen 25 jaar gingen er meer dan tachtig miljoen exemplaren van Gran Turismo over de toonbank en maakte de techniek enorme sprongen. De basis bleef onveranderd: een zo realistisch mogelijke rijsimulatie. Daarmee onderscheidt de legendarische serie zich bijvoorbeeld van de Forza-games van concurrent Xbox. Voert daar pret en spektakel de boventoon, het Gran Turismo-spel is een respectvolle liefdesverklaring aan de auto in al zijn gedaantes en uitvoeringen.

Voor de meeste racefans komt de spel-ervaring waarschijnlijk het dichtst in de buurt van hoe het voelt om eens echt achter het stuur van een onbereikbare sportwagen of onbetaalbare klassieker te kruipen. De grote uitdaging was deze keer om ook de gelegenheidsgamer en de jonge generatie ervoor warm te laten lopen, vertelt spelontwerper (en prof-coureur) Kazunori Yamauchi. In Gran Turismo 7 kunnen autoliefhebbers zich dan ook verlekkeren aan een wagenpark van meer dan 400 modellen, die tot in de kleinste details digitaal zijn nagebootst.

Quote We hebben alle auto’s in geluids­dich­te studio’s recht­streeks aan de microfoon gehangen Kazunori Yamauchi, Spelontwerper en professioneel coureur

Zo zijn er oude bekenden als Aston Martin en Bugatti, de Kever en de Mini, de Porsche 917 en de Nissan GT-R(R35), maar ook elektrische nieuwkomers als Tesla en de Porsche Vision, speciaal voor het spel ontworpen. Uiteraard is ook de Ford GT van de partij, want dat is de persoonlijke favoriet van Gran Turismo-opperhoofd Kazunori Yamauchi, die er zelf twee van in zijn garage heeft staan.

Impact van het geluid

Welke nieuwigheden de nieuwe Gran Turismo in petto heeft? ,,De graphics, dat is overduidelijk, met levensechte lichtreflecties”, legt Yamauchi uit. ,,Maar het zijn ook de kleine details die het realisme opvoeren. De simulatie van de auto’s is beter en we hebben een complex systeem dat het weer simuleert, waarbij de weersgesteldheid invloed heeft op het rijgedrag. Hoe snel en waar een regenplas opdroogt, hangt bijvoorbeeld af van de temperatuur van het asfalt.”

Niet te onderschatten is de impact van het geluid op de totaalbeleving. Het scheuren, slippen en het brullen van de motor klinkt levensecht. ,,We hadden betere opnametechnieken dan voorheen, en hebben alle auto’s in geluidsdichte studio’s rechtstreeks aan de microfoon gehangen.” 3D-audio creëert het effect van een overvliegende helikopter, de kletterende regen op het dak en het geluid van piepende banden dat terugkaatst vanaf de betonnen barrières die op een circuit de toeschouwers moeten scheiden van het asfalt.

De fotogenieke hoogstandjes die GT7 belooft, daarvan durfde je in 1997 op die allereerste PlayStation nog niet te dromen. De formule voelt daarom ook voor GT-ers van het eerste uur vertrouwd aan. De auto’s krijg je niet cadeau, die zal je bij elkaar moeten verdienen door rijvaardigheidsproeven af te leggen en races te winnen. Daarvoor moet je ook in de digitale garage aan auto’s sleutelen: het tuning-gedeelte is uitgebreider dan ooit.

Genoeg achtergrondinfo om een klein museum te vullen

,,De mogelijkheden zijn enorm. Je kunt een Volkswagen Kever net zo snel maken als een Porsche 911", belooft Yamauchi. Fanatici en perfectionisten kunnen uren zoet zijn met het afstelwerk en de hardcore gamer kan zich verheugen op allerlei pittige opdrachten. Om de liefde voor de auto ook op zondagsrijders en rijbewijslozen over te dragen, is er een meer vergevingsgezinde spelmodus waarin het meer om de begeleidende muziek dan om de toptijd gaat. En in het virtuele café duiken de oorspronkelijke ontwerpers op om hun herinneringen aan ‘hun’ iconische creaties te delen.

Deze game bevat genoeg achtergrondinformatie om een klein museum mee te vullen. Want, zo benadrukt Mr. Gran Turismo, hij voelt de verantwoordelijkheid om de autocultuur op de nieuwe generatie over te dragen. En over die nieuwe generatie gesproken: duidelijk is dat het spel het best tot zijn recht komt op het nieuwste model PlayStation. ,,Bij een spel als dit moet je alle data in één keer inladen. Wat op de PS4 een minuut duurt, kan op de PS5 in een seconde of minder gepiept zijn.” Over snelheidsmonsters gesproken.

Vanaf 4 maart kunnen de PlayStations 4 en 5 met Gran Turismo 7 worden gestart.

