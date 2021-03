Willem is verkeersregelaar en in het bezit van een Ferrari: ‘Hoe leuk kun je het hebben op je 72ste?’

video Dag viertonner! Je dienst­plicht zit er eindelijk op

2 maart Na veertig jaar verdwijnt de bijna klassieke legertruck, de viertonner, in rap tempo uit het straatbeeld. Wie ooit in dienst zat, denkt er met weemoed aan terug. Maar jonge chauffeurs halen opgelucht adem nu de hypermoderne opvolger er is. ,,Hier zit tenminste wel een radio in.’’