Winterstalling nodig voor je caravan? Dan heb je een probleem: ‘Wachtlijst heeft geen zin meer’

Mijn Allessie Henk (76) zoekt naar stippel­lijn­tjes op de landkaart en bedwingt elke berg met zijn Renault 16 TX uit 1978

Buiten is Henk de Vos (76) toch echt in Wassenaar maar in zijn garage waant hij zich in Frankrijk. Bien sûr, er staan binnen dan ook acht Renaults waarvan hij er één wel heel mooi vindt: de 16 TX uit 1978, die hij samen met een vriend vlakbij Toulouse vond en op een aanhanger naar Nederland bracht.

22 januari