Worden auto’s onbetaalbaar? Zorgen over de toekomst nu iedereen elektrisch moet gaan rijden

auto-expert Verlaging maximum­snel­heid veroor­zaakt meer luchtver­ont­rei­ni­ging

In steeds meer steden wordt de snelheid voor het autoverkeer verlaagd naar 30 kilometer per uur. Ook in Amsterdam heeft het gemeentebestuur dit besloten. ‘Maar langzamer rijden betekent toch ook meer vervuilend uitlaatgas?’, vraagt G.J. Roomer zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.