YouTuber Mistermuis911 is razend populair, behalve bij de politie die hem ‘toch niet kan pakken’

Wat een metamorfo­se! Na 20 jaar restaure­ren rijdt de Renault van Ronald uit 1935 weer, alhoewel...

Twintig jaar deed hij over de restauratie. Maar nu staat zijn klassieke Renault uit 1935 te glimmen alsof de auto nagelnieuw is. Al blijft naar Frankrijk rijden nog even een droom voor eigenaar Ronald Vermeulen: ,,Het zweet staat bij elk ritje nog op m’n rug.’’

21 september