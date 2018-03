Zelfrijdende auto Uber toch niet vrijuit bij dodelijk ongeval

Volkswagen wil beroemdste heu­vel­klim­wed­strijd ter wereld winnen met deze elektro-auto

24 maart Pikes Peak is de beroemdste heuvelklimwedstrijd ter wereld en is vernoemd naar de beroemde berg in de Verenigde Staten waar het evenement plaatsvindt. In het verleden zetten roemrijke coureurs met enorm sterke verbrandingsmotoren de snelste tijd neer. Nu wil VW de recordtijd verbreken met een auto op accu’s.