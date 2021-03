Zelfrijdende Tesla klapt op stilstaande politieauto: autoriteiten stellen onderzoek in

De Amerikaanse toezichthouder voor de verkeersveiligheid gaat een ongeval onderzoeken waarbij een zelfrijdende Tesla op een stilstaande politieauto is gebotst. In de Tesla Model Y, de nieuwe compacte SUV van het merk, zou de zogenaamde Autopilot aan hebben gestaan.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft een onderzoeksteam opgericht om het ongeval uitgebreid te onderzoeken, in het kader van ‘toezicht op de veiligheid van motorvoertuigen en apparatuur, inclusief geautomatiseerde technologieën’.

De politie van de staat Michigan meldde maandag dat een auto ingereden was op één van hun patrouilleauto's. Die stond stil langs de snelweg Interstate 96 nabij Lansing, omdat agenten een eerder verkeersongeval tussen een personenauto en een hert aan het afhandelen waren. De politiewagen had de zwaailichten aan, toen de Tesla er tegenaan botste. Niemand raakte gewond.

Het is niet voor het eerst dat een zelfrijdende Tesla op een stilstaande politieauto klapt. Datzelfde gebeurde in 2018 in Laguna Beach, Californië. De agent zat op dat moment niet in zijn auto. Alleen de Tesla-bestuurder, die bekende met de Autopilot aan te hebben gereden, liep destijds lichte verwondingen op.

Er zijn de afgelopen jaren meerdere, ook dodelijke ongevallen geweest, waarbij bewezen werd dat de Autopilot een rol had gespeeld. Zo werd in 2016 een 40-jarige man gedood toen hij met zijn Tesla Model S tegen de oplegger van een vrachtauto botste. Dat gebeurde op een Highway in Florida en het zelfrijdende systeem van de Tesla had blijkbaar niet ingegrepen om het ongeval te voorkomen. In 2019 kwam een andere, 50-jarige bestuurder van een Tesla om het leven toen hij met zijn Tesla Model 3, eveneens op een Highway in Florida, op een trekker met oplegger botste. Onderzoek wees later uit dat beide bestuurders inderdaad de Autopilot aan hadden staan tijdens het ongeval.

Misleidend

Al in 2016 concludeerde het Amerikaanse consumentenmagazine Consumer Reports dat de automatische piloot van Tesla niet veilig genoeg was. Ook zou de naam ‘Autopilot’ consumenten een onterecht gevoel van veiligheid geven. De Nederlandse RDW oordeelde in 2016 eveneens dat de naam Autopilot misleidend is en dat deze bestuurders onterecht het idee geeft dat ze volledig het stuur uit handen kunnen geven.

De Amerikaanse consumentenbond Consumers Union riep Tesla in 2018 op om fouten uit de software van Autopilot te halen, naar aanleiding van een dodelijk ongeval met een Model X. De crash tussen een stilstaande brandweerauto en een Model S, die in 2018 plaatsvond in Culver City in Californië, werd eveneens veroorzaakt door de Autopilot van Tesla, concludeerde verkeersveiligheidsautoriteit The National Transportation Safety Board (NTSB) na afronding van een uitvoerig onderzoek.

Geen commentaar

Tesla heeft tot nu toe niet gereageerd op verzoeken van Amerikaanse media om op het laatste ongeval in Michigan te reageren. Wel heeft de autofabrikant de afgelopen jaren zijn klanten er meermaals voor gewaarschuwd dat de Autopilot geen autonoom rijsysteem is en dat tijdens het gebruik nog steeds constante aandacht op de weg vereist is.

Onlangs heeft Tesla een gevorderde bètaversie van Autopilot geïntroduceerd onder de noemer ‘Full Self Driving’. Die update heeft veel Tesla-rijders de indruk gegeven dat hun auto's van nu af aan volledig autonoom zijn en dus geen bestuurder meer nodig hebben die op de weg moet letten, stelt tech-website The Verge. Tesla heeft inmiddels ook het aantal mensen dat toegang heeft tot die bètasoftware uitgebreid. ,,Wees nog steeds voorzichtig, maar het wordt volwassen”, tweette CEO Elon Musk in al zijn enthousiasme.

