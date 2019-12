Zelfrijdende trein: NS rondt eerste test af

De proef vond ‘s nachts plaats op de Hanzelijn, op een traject tussen Kampen Zuid en Swifterbant. De NS benadrukt dat dit experiment ‘waardevolle inzichten en data opleverde’ en dat de trein op tijd vertrok en ook weer op tijd aankwam in Dronten, op een vooraf ingestelde plaats langs het perron. In de komende maanden gaat NS meer experimenten uitvoeren met autonome functies, zoals het anticiperen op ander treinverkeer en het aanpassen van het rij- en remgedrag bij gladde sporen.

In de trein, een nieuw type sprinter genaamd SNG dat sinds de zomer op het Nederlandse spoor rijdt, waren geen passagiers aanwezig, maar wel een machinist om eventueel te kunnen ingrijpen. De trein reed op basis van een geprogrammeerde dienstregeling. NS-woordvoerder Erik Kroeze zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de bewuste trein voorzien is van een extra computer. Deze communiceert met de baan en weet vooraf wat de trein op het traject tegenkomt, waarbij het gaat om wissels, seinen en andere treinen. Reguliere treinen die nu rondrijden doen volgens Kroeze ook al veel zelf, maar niet optrekken, remmen en stoppen.