Zijn deze koperplaten dé oplossing voor fijnstofuitstoot van elektrische auto's?

Door de sterke toename van het aantal relatief zware elektrische voertuigen in Europa zullen de uitlaatemissies afnemen, maar zal de bandenslijtage – volgens prognoses – toenemen door het batterijgewicht en het hogere startkoppel in vergelijking met verbrandingsmotoren. En daarmee de hoeveelheid microdeeltjes die vrijkomen in het milieu.

Alleen al in Europa zorgt het remmen, accelereren en het nemen van bochten door auto’s voor meer dan een miljoen ton fijnstof door bandenslijtage per jaar. Het probleem is zo groot dat speciale normen hiervoor zijn opgenomen in de nieuwe Euro 7 norm. Bedrijven proberen nu de uitstoot van bandenslijtage en remstof op te vangen. De twee jaar geleden opgerichte Londense start-up The Tyre Collective heeft nu een apparaat ontwikkeld dat direct achter elk wiel wordt bevestigd.

Elektrostatische koperplaten

Om het apparaat te optimaliseren, werken de oprichters van het bedrijf samen met banden- en autofabrikanten. Over een jaar wordt het systeem in productie genomen. Dat is goed nieuws voor het milieu, want bijna de helft van de fijnstofemissies in het wegverkeer is terug te voeren op bandenslijtage. Volgens onderzoeken van het Norwegian Institute for Air Research is de vervuiling met microdeeltjes van banden bijna 2000 keer hoger dan die van de uitlaat van moderne voertuigen. Uiteindelijk belandt een deel van dit fijnstof als microplastics in de oceanen.