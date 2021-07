‘Zijn die grote caravanspiegels nog wel nodig?’

Devon (9) mag naar WK karten: 'Wil ooit net zo goed worden als Max’

30 juni In de slipstream van de euforie rond Max Verstappen ontpopt zich in Elst een racetalent: Devon Hagelen. Negen jaar nog maar, maar zo goed dat hij onlangs de eerste ronde van het Nederlands kampioenschap karten won in zijn leeftijdscategorie c.q. in de klasse Mini Parilla. Daarmee plaatste de piepjonge Elstenaar zich voor het WK. Een unieke prestatie.