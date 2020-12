‘Zijn meerdere voertuigen op één naam toegestaan?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Ja, u mag gerust een paar voertuigen op uw naam registreren of verzekeren. Er geldt in principe geen limiet, maar als het er veel worden, kan er bij autoriteiten een belletje gaan rinkelen en worden onderzocht of hier geen sprake is van malafide handel of identiteitsfraude. Slachtoffers van identiteitsfraude merken soms dat criminelen tientallen auto’s op hun naam hebben geregistreerd.”