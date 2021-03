Zo duur was deze Nederlandse crash op het circuit van de Nürburgring

Dat ondervond onder meer de Nederlander Max, die op 21 maart op het roemruchte circuit in een slip raakte en ondersteboven in de vangrails eindigde. Tegenover TopGear deelde hij de totale kosten van zijn ongeluk. ,,Ik reed niet eens bijzonder hard, maar mijn auto verloor opeens grip in de bocht Fuchsröhre", zo vertelt hij. ,,Ik kon hem daarna niet meer houden.”

Ziekenhuis

4016 euro

Toch had Max nog een beetje geluk bij een ongeluk, want voor de tijd dat het circuit gesloten was - wat inkomstenderving betekent - hebben ze hem geen rekening gestuurd. Dit kost normaal gesproken 1350 euro per uur dat de baan dicht is. Al met al bedraagt de schade dus 4016 euro. De schade aan de baan althans. Want zijn auto, die hij had gekocht voor ruim 5000 euro, is dan nog niet meegerekend.