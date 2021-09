Zo gaat Volkswagens goedkoopste ID-model er (ongeveer) uit zien

IAA MünchenDat Volkswagen in 2025 met een goedkoper elektrisch model komt, was al bekend. Nu weten we ook hoe die auto, die waarschijnlijk ID.2 gaat heten en ongeveer 20.000 euro gaat kosten, er uit gaat zien. Het studiemodel ID.Life geeft al veel weg.

Eerder wist deze site al te melden dat de vanafprijs van de goedkopere ID.2 ‘tussen de 20.000 en 25.000 euro’ komt te liggen. Daarmee komt de compactere elektrische auto, die met een lengte van zo’n vier meter ongeveer het formaat krijgt van de huidige Polo, een segment onder de ID.3 te zitten. Het studiemodel dat Volkswagen op de IAA Mobility in München presenteert, blikt alvast vooruit op het uiterlijk van die auto.

Duidelijk is dat de ID.2 een stoer voorkomen krijgt, met opvallend hoekige vormen en vijf deuren. De concept car heeft een ‘afneembaar dak’, zegt Volkswagen, maar het is onduidelijk of die ook daadwerkelijk het productiestadium zal halen. Het dak en de klep bovenop de neus is voor 100 procent gemaakt uit gerecyclede petflessen. Dat materiaal komt ook terug in het futuristisch getekende interieur, waar de bekleding deels bestaat uit versnipperde gebruikte T-shirts. Daarnaast dienen bio-olie, natuurrubber en rijstschillen als basismateriaal voor de banden, claimt VW.

Volledig scherm De Volkswagen ID.Life blikt vooruit op de VW ID.2 © Volkswagen

Met de productieversie van de ID.Life wil Volkswagen de strijd aan gaan met andere compacte elektrische voertuigen met een hip randje zoals de Honda e, de Peugeot e-208 en de reeds aangekondigde Renault 5. Het Duitse merk is wel rijkelijk laar met een compact e-model, want waar diverse concurrenten al leverbaar zijn staat de ID.2 pas voor 2025 op de rol.

Volledig scherm Het dashboard is nogal minimalistisch, het interieur is deels gemaakt van hergebruikte materialen © Volkswagen

400 kilometer

De ID.2 krijgt in ieder geval een elektromotor tussen de voorwielen, in tegenstelling tot de grotere ID.3 en ID.4 die in de basis achterwielaandrijving hebben. In het studiemodel levert de motor een vermogen 234 pk (172 kW) waarmee hij in 6,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur kan optrekken, maar de voordeligste exemplaren van de productieversie worden ongetwijfeld minder krachtig.

Het accupakket van 57 kilowattuur maakt volgens Volkswagen een actieradius van zo’n 400 kilometer (WLTP) per laadbeurt mogelijk. VW claimt bovendien dat je bij een snellaadstation binnen tien minuten maximaal 163 kilometer kunt bijladen en dat de prestaties, laadcapaciteit en het bereik met software-updates worden verbeterd. De laadpoort zit onder een klep in de neus van de auto, naast een opbergvak voor de laadkabel.

Volledig scherm De ID.2 staat op een ingekorte versie van het MEB-platform dat ook onder de ID.3 en ID.4 zit © Volkswagen

Bioscoop

Volgens Ralf Brandstätter, de CEO van Volkswagen, moet de kleinere ID vooral jongere kopers aanspreken: ,,We hebben de ID. LIFE op alle fronten afgestemd op de behoeften van die kopers. Voor de klant van morgen gaat het niet alleen om mobiliteit, maar vooral om wat je met de auto kunt doen”, zegt hij.

Om dat kracht bij zetten, is de ID.Life volgens het merk om te bouwen tot een bioscoop of een ruimte om in te gamen. Een spelcomputer en een projector zijn bijvoorbeeld al ingebouwd. Volkswagen hint bovendien op de aanwezigheid van een Vehicle-to-Load-functie, waarbij je andere elektrische apparaten van stroom kunt voorzien via een 230 Volt/16 ampère aansluiting. Daarbij wordt het meubilair flexibel in te delen: zo zijn de voor- en achterbanken volledig neer te klappen, waardoor je volgens VW kan kiezen tussen een ‘bioscoopopstelling, een circa twee meter lang bed of een maximaal bruikbare kofferbak’.

Volledig scherm De voorbank is volledig neerklapbaar, net als de achterbank © Volkswagen

Volledig scherm Het laadpunt zit in de neus, net als een opbergvak voor de laadkabel © Volkswagen

