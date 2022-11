Zo hard mag je rijden met sneeuwkettingen en in deze landen zijn ze verplicht

In een aantal Europese landen is het verplicht om sneeuwkettingen standaard in de auto te hebben, ook als je op winterbanden rijdt. Voor auto's die zijn uitgerust met sneeuwkettingen geldt in heel Europa een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

In een aantal Europese landen is het verplicht om op bepaalde wegen gebruik te maken van sneeuwkettingen. Dit wordt tijdig aangegeven met een rond, blauw bord met het symbool van een band met een sneeuwketting. Als je je hier niet aan houdt, kan dit leiden tot problemen bij het claimen van schade bij je verzekering.

Omgekeerde bewijslast

Daarnaast worden bestuurders die zonder sneeuwkettingen rijden in veel gevallen aansprakelijk gesteld bij een eventuele schade. Hierbij geldt een omgekeerde bewijslast. Dat betekent dat jij als schuldige wordt aangewezen en zelf je onschuld moet bewijzen. Je moet kunnen aantonen dat het ongeval ook zou zijn gebeurd als je wél met sneeuwkettingen had gereden. In de praktijk is dat vaak een onmogelijke opgave.

Opvallend detail: in Nederland is het compleet verboden om met sneeuwkettingen te rijden. Zelfs als er een dik pak sneeuw ligt. Zogeheten sneeuwsokken zonder stalen kettingen mogen in Nederland wel, net als in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Deze kunststof sneeuwkettingen moeten dan wel voldoen aan de Europese norm EN 16662-1.

Volledig scherm Een ingesneeuwde auto in de Alpen. © Shutterstock

Duitsland: In bergachtige gebieden kunnen bij winterse omstandigheden sneeuwkettingen verplicht zijn als dat wordt aangegeven met een bord. Als er geen bord staat, maar de weg (grotendeels) met sneeuw of ijs is bedekt, is het toegestaan om sneeuwkettingen te gebruiken. Het is verboden als er geen ijs of sneeuw op de weg aanwezig is.

Frankrijk: Een nieuw verkeersbord met een rode rand en een zwarte winterband en sneeuwkettingen erop geeft aan dat je een zone binnengaat waar je in de winterperiode op winterbanden moet rijden of sneeuwkettingen in de kofferbak van de auto moet hebben. Als je een rond, blauw bord met een witte autoband met een sneeuwketting tegenkomt, is het alleen verplicht om sneeuwkettingen te monteren als op een onderbord de tekst chaînes à neige obligatoires (sneeuwkettingen verplicht) wordt weergegeven.

Italië: Het gebruik van deze kettingen wordt aangegeven met borden. Binnen de Aostavallei is het verplicht om de kettingen in de auto te hebben in de periode van 15 oktober en 30 april. In Zuid-Tirol op de A22 tussen Brenner, Affi en in Bozen moet je ze verplicht aan boord hebben vanaf 15 november tot 15 april als je auto niet op winterbanden staat. De verplichting wordt aangegeven met een groen of blauw bord met de tekst obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (winterbanden of sneeuwkettingen aan boord verplicht).

Kroatië: In Kroatië is het verplicht om sneeuwkettingen in de auto te hebben als je niet op winterbanden rijdt. Ook is het gebruik van de kettingen (of winterbanden) verplicht als er ijzel is en er meer dan vijf centimeter sneeuw ligt.

Noorwegen: Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als de omstandigheden erom vragen bij voertuigen met zomerbanden. Bij een totaalgewicht van boven de 3500 kilogram is het altijd verplicht om sneeuwkettingen in de auto te hebben liggen of om op winterbanden te rijden.

Oostenrijk: Binnen Oostenrijk is het gebruik van sneeuwkettingen alleen verplicht op bepaalde wegen in bepaalde situaties. Dit wordt aangegeven met borden. Gebruik van deze kettingen mag alleen als het noodzakelijk is en het wegdek niet beschadigd wordt. Sneeuwkettingen moeten voldoen aan de Oostenrijkse ÖNORM V5117. Gelijkwaardige metalen sneeuwkettingen uit andere EU-landen mogen ook worden gebruikt. Geschikte sneeuwkettingen kunnen eventueel worden gehuurd bij belangrijke grensovergangen. Sneeuwsokken en kunststof sneeuwkettingen zijn niet toegestaan.

Slovenië: In Slovenië is het verplicht om deze kettingen in de auto te hebben in de periode van 15 november tot 15 maart, mits er geen winterbanden gemonteerd zijn met een minimale profieldiepte van 3 mm.

Slowakije: Gedurende de wintermaanden is het in Slowakije verplicht om sneeuwkettingen in de auto gereed te hebben. Het gebruik hiervan is verplicht als dit met borden wordt aangegeven.

Tsjechië: Ook in Tsjechië is het verplicht om sneeuwkettingen in je auto te hebben gedurende de wintermaanden. Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat. Als er een onderbord staat met de tekst pri souvislé snehové vrstve (bij ononderbroken sneeuwlaag), mogen ze alleen worden gemonteerd als de weg geheel, of vrijwel geheel, met een sneeuw- of ijslaag is bedekt.

Zweden: In Zweden is het gebruik van sneeuwkettingen toegestaan, maar niet verplicht.

Zwitserland: Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw verkeersbord waarop een autoband met een sneeuwketting staat. Het wordt dus aangeraden om sneeuwkettingen mee te nemen. Soms heeft het verkeersbord een onderbord met de tekst 4×4 ausgenommen. Als dat zo is, dan mogen auto’s met vierwielaandrijving zonder sneeuwkettingen rijden.

