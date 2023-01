Zo hoog zou je kilometervergoeding eigenlijk moeten zijn

Dit jaar is de onbelaste kilometervergoeding verhoogd van 0,19 naar 0,21 euro per kilometer. In 2024 komt daar weer een cent bij. Die onbelaste kilometervergoeding dekt voor velen de kosten niet en een berekening van Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) bevestigt dat. Volgens VZR is een onbelaste kilometervergoeding van 0,31 euro voor een gemiddelde middenklasser een reële kilometervergoeding. In 2022 vond VZR een onbelaste kilometervergoeding van 0,26 euro nog reëel.