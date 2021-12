Zo krijg je subsidie op een elektrische auto

Om het kopen of het privé leasen van een elektrische auto te stimuleren geeft de overheid subsidie bij de aanschaf daarvan. Maar hoe krijg je die subsidie op je elektrische auto en hoeveel is het?

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (ook wel SEPP genoemd) geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s in de kleinere en compacte middenklasse Hij is gestart in juli 2020 en loopt door tot 1 juli 2025. Het gaat om een paar duizend euro per auto. Een addertje onder het gras: per jaar is er een maximum gebonden aan het aantal auto’s dat subsidie kan ontvangen. Als de pot leeg is in dat jaar, houdt ‘t op. Kortom voor deze subsidie geldt: zolang de voorraad strekt.

Hoe ziet die subsidie voor elektrische auto’s er precies uit?

Je kunt de subsidie krijgen voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto’s. Je krijgt in 2022 wel een verschillend bedrag. voor een nieuwe auto krijg je 3.350 euro. Als je voor een gebruikte elektrische auto kiest, dan ontvang je 2.000 euro op de bankrekening. Als je een private-leaseauto hebt kan dat in meerdere maandtermijnen worden verrekend.

Is die subsidieregeling onbeperkt?

Nee. Zoals gezegd, er is een maximumbudget voor het volgende jaar. Onder nieuwe auto’s wordt 71 miljoen euro verdeeld, en voor gebruikte auto’s is 20,4 miljoen euro beschikbaar. En de ervaring leert dat die pot redelijk snel leeg kan zijn!

Voor welke elektrische auto’s kun je de subsidie aanvragen?

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de auto waarvoor je subsidie wilt aanvragen. De regels zijn als volgt:

- De elektrische auto moet een 100% elektrische personenauto zijn met een actieradius van minimaal 120 kilometer.

- De catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs inclusief BTW, BPM en opties van de fabrikant) zoals geregistreerd in het kentekenregister (RDW) moet tussen de € 12.000 en € 45.000 liggen.

- De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.

- De auto moet voor een subsidie in 2022 op of na 1 januari 2022 een eerste toelating (registratie) hebben bij de RDW. Let hier zeker bij private lease op, omdat sommige leasebedrijven een voorregistratie hebben gedaan. Die auto’s komen dus niet in aanmerking voor de subsidie.

Ter indicatie vind je bijvoorbeeld in de database van AutoWeek een compleet overzicht van de auto’s waarvoor je subsidie zou kunnen aanvragen. Je kunt de subsidie aanvragen voor een nieuwe auto of een gebruikte elektrische auto. Let wel even op de actieradius, die boven de 120 km moet liggen. En ga je liever voor private lease van je elektrische auto? Je ziet ook meteen de leasebedragen in het overzicht van Autoweek staan.

Hoe vraag je die subsidie aan?

- Je moet het koopcontract of het private leasecontract van de auto tekenen op of na 1 januari 2022. De auto mag ook pas op of na 1 januari 2022 naar je zijn overgeschreven bij de RDW en zoals gezegd, je moet ook de eerste zijn die deze auto op je naam zet.

- Je moet de subsidie vervolgens online en met je DigId aanvragen via de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Wacht met dit alles niet te lang. De subsidie voor nieuwe auto’s was vorig jaar op 7 juni 2021 ‘op’, die voor gebruikte auto’s ging door tot 28 augustus 2021. Simpelweg gaat het hierom: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

