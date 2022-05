Zo kun je goedkoper tanken tijdens een lange rit

De benzinerekening bij tanken langs de snelweg kan bijzonder hoog oplopen. Oliemaatschappijen weten dat automobilisten zelden de snelweg verlaten voor een paar cent korting per liter. De brandstofprijzen schieten overal omhoog en daarom is het goed om te kijken hoe je goedkoper kunt tanken bij de snelweg met deze tips van AutoWeek.

Van de snelweg af

De beste manier om minder te betalen voor je brandstof tijdens een lange rit is nog steeds van de snelweg af zien te komen. Om te voorkomen dat je te veel tijd op je reis verspilt, moet je de route van tevoren plannen en de tankstations vinden die zich het dichtst bij de afrit bevinden. Die zijn er regelmatig. Het is de perfecte gelegenheid om er even tussenuit te gaan om de benen te strekken, of om tegelijkertijd voor een lagere prijs te eten.

De prijs van brandstof die op kleinere wegen wordt verkocht, is altijd lager dan die op de snelwegen. Soms scheelt het enkele tientallen centen per liter. Je hoeft ook niet te ver weg te gaan, dan gaat ook dat weer een rol spelen en is het voordeel minder groot.

Per maatschappij verschillend

Of het nu op of naast de snelweg is, de kosten van benzine verschillen per merk. Sommige zoals Shell, Total Energies of BP zijn inderdaad duur, terwijl de beste prijzen vaak te vinden zijn bij zelfbedieningspompen van bijvoorbeeld Tango, Esso Express, Haan, Avia of Tinq. Sommige van deze onbemande pompen hebben zelfs tankstations langs snelwegen, al zijn die zeldzaam. Ook Shell en BP hebben onbemande pompen die goedkoper zijn dan reguliere tankstations.

