Zo kun je het beste rijden met laagstaande zon

Vooral in het voor- en het najaar komt het vaak voor dat je tegen het licht van de laagstaande zon inrijdt. Dat is mooi, maar tegelijkertijd gevaarlijk, want meestal zie je veel minder. Met deze tips blijf je het meeste zien.

Het is hard werken, tegen de zon kijken, zeker met een laagstaande zon. En als je op zo’n middag ook nog eens op bijvoorbeeld de A12 een heel eind naar het westen gaat rijden, dan is het al helemaal lastig. Negen op de tien automobilisten hebben wel eens last van zo'n laagstaande zon.

Gebruik een zonnebril

Houd je zonnebril altijd bij de hand in de auto. Het beste werkt een zonnebril met polariserende glazen, die zorgen voor nog minder schittering. Leg 'm standaard in de auto, bijvoorbeeld in een zonnebrilhouder, dan kun je ‘m ook niet vergeten. 20 procent van de automobilisten is wel eens in een gevaarlijke situatie terecht gekomen doordat ze geen zonnebril gebruikten.

Houd de ruiten schoon

Je denkt er in deze tijd wellicht minder aan, maar schone ruiten maken het rijden met laagstaande zon veel gemakkelijker. Zorg er dus voor dat je voldoende ruitenwisservloeistof in het reservoir hebt zitten. Haal ook eens een zachte doek over de binnenkant van de voorruit. Je staat ervan versteld hoeveel het scheelt als de vaak vettige aanslag van de voorruit weg is. Met een schone ruit zal de zon nog steeds laag schijnen, maar wel beter te verdragen zijn.

Anticiperend rijden met laagstaande zon

Als je last hebt van de zon, pas dan je rijstijl aan aan de omstandigheden. De auto’s voor je zijn sneller schimmen, en je ziet het ook minder gemakkelijk als ze (ineens) gaan remmen. Zorg dus dat je bent voorbereid om te stoppen. Pas je snelheid aan en houd afstand. Ga je iemand inhalen? Kijk dan extra goed even in de spiegels. Want de ander achter je ziet jou waarschijnlijk ook minder goed.

Gebruik de zonnekleppen

Iedere auto heeft zonnekleppen. Draai ze gerust naar beneden bij het rijden met laagstaande zon. Je kunt er soms ook verlengers voor kopen. Bij het gebruik ervan moet je wel zorgen dat je een goed zicht op de weg blijft houden.

Zon in de rug? Licht aan!

Als je het voordeel hebt dat je niet tegen de zon in hoeft te kijken, maar die wel ‘in de rug’ hebt, doe dan zeker je lichten aan. De tegenliggers kijken tegen de zon in en zien je beter als je met dimlichten rijdt.

Zorg voor een goede ventilatie

Sommige auto’s hebben moeite om de condens vooral na de start snel weg te blazen. Als je de auto goed ventileert, dan is de auto minder vochtig en heb je minder last van beslagen ruiten. En daarmee een beter zicht.

Is het wel verstandig om te rijden met laagstaande zon?

Het gemakkelijkste is natuurlijk om te kijken of je wel echt de weg op moet met laagstaande zon. Kun je iets eerder of later weg? Soms hoef je een lastige situatie niet op te zoeken.

