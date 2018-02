Zo overleef je de files op weg naar de wintersport

De ANWB Alarmcentrale verwacht de drukste week van het winterseizoen. In Nederland sluiten de scholen in de regio’s Noord en Midden. In Nederland leidt dat niet tot veel extra drukte, buiten de grenzen wel.



In Duitsland worden de piekuren morgen verwacht tussen 09.00 en 15.00 uur. Grote knelpunten zijn de rondweg van München (A99) en de A8 Karlsruhe/München/Salzburg.



In Oostenrijk liggen de piekuren morgen tussen 09.00 en 16.00 uur. Er wordt veel oponthoud verwacht op de B179, de route via de Fernpas tussen de Duitse grens en Nassereith. Ook op de A10 Salzburg - Villach rijdt het verkeer op veel plaatsen langzaam, net als op toegangswegen naar de skidalen in Tirol, Vorarlberg en het Salzburgerland. Terugkerende wintersporters moeten rekening houden met controles (en dus vertraging) bij de grensovergangen met Duitsland bij Kufstein (A12) en Walserberg/Salzburg (A1).



In Frankrijk is het morgen filerijden geblazen tussen 08.00 en 11.00 uur. Er worden vooral lange files verwacht ten oosten van Lyon op de A40 Mâcon - Chamonix en op de A43 Lyon - Chambéry. Ook de laatste kilometers van de N85 Grenoble - Gap en de N90 Albertville - Bourg St. Maurice bij Moûtiers zijn een knelpunt.



Op de wegen in Zwitserland zijn de belangrijkste knelpunten de A1 Zürich - Bern en de St. Gotthardtunnel in de A2 Basel - Chiasso. Ook kan er wachttijd ontstaan bij de autotreinstations.



Voor wie morgen de weg op gaat, houd de weers- en verkeersinformatie van onze buurlanden nauwlettend in de gaten.