Zó rijdt de BMW iX3, de elektrische variant van de X3

VIDEO / RIJ-IMPRESSIEDe keuze is reuze binnen het BMW X3-programma. De middenklasse-SUV was al verkrijgbaar met benzine- en dieselmotoren, als stekkerhybride (dus met een benzine- en elektromotor gecombineerd) en is dat nu ook met een volledig elektrische aandrijflijn.

De consument mag bepalen welke aandrijflijn de voorkeur heeft, niet de autofabrikant, die gedachte zit achter de ‘power of choice’. BMW heeft ‘de kracht van de keuze’ bedacht om de diversiteit aan aandrijflijnen beter onder de aandacht van het grote publiek te krijgen. Feit is dat veel autofabrikanten de elektrische aandrijflijn in een separaat model verpakken. Kijk naar Jaguar met de i-Pace, Mercedes met de EQC en Audi met de elektrische e-Tron, allemaal op zichzelf staande modellen.

Toyota heeft die werkwijze in de vorige eeuw bedacht, toen het merk met de Prius op de markt kwam. Die auto was met zijn hybride aandrijfsysteem zo anders dan alle andere Toyota’s, dat werd besloten om van de Prius een apart model te maken. BMW heeft een eigen filosofie: heb je interesse in een X3, dan kun je vanuit je eigen mobiliteitsbehoefte de gewenste motorisering kiezen, maar het model blijft hetzelfde.

De ‘i’ bij BMW staat dus voor elektrisch. Zo komt er volgend jaar een i4 op de markt, de elektrische versie van de BMW 4-Serie. Zoals er ook een i7 komt. Juist ja, de elektrische variant van de grote 7-Serie. Dat BMW deze werkwijze evenwel niet in beton heeft gegoten, blijkt uit de iNext. Eveneens een elektrische auto, maar dan één met een eigen vormgeving. De iNext wordt nog dit jaar onthuld en komt volgend jaar op de markt.

Volledig scherm De iX3, de naam zegt het al een beetje, is de elektrische variant van de BMW X3. © Werner Budding

Het is BMW menens waar het de elektrische auto betreft. Deze iX3 verzet geen bakens met zijn prestatiepotentieel. Volgens de verbruiksmeting komt de ruim twee ton zware SUV op een volgeladen accu 459 kilometer ver. Dat haalden wij niet, wat vooral te maken heeft met de relatief lage temperaturen en de winterbanden waar de BMW tijdens de test op stond.

Qua laadtijden scoort de iX3 nette, maar gemiddelde waarden. Aan een AC-lader, de zogenaamde ‘thuislader’, haalt de iX3 11 kW. Aan een snellader (DC-lader) gaat er maximaal 150 kW naar binnen. Dat betekent dat als je aan de juiste snellader staat – de meeste laders bij Fastned komen niet voorbij de 50 kW – binnen ongeveer tien minuten zo’n 100 kilometer rijbereik kan worden geladen.

Opvallend is wel dat het ‘brandstofverbruik’ gedurende de test zo rond de 20 kWh per 100 kilometer bleef hangen. Da’s netjes. Staat de iX3 op de standaard, meer aerodynamische wielen, met daaromheen zomerbanden met een lage rolweerstand, dan zakt het verbruik waarschijnlijk tot onder de 20 kWh/100 km.

BMW stelt zelf dat er veel nadruk is gelegd op het creëren van een dynamisch rijkarakter. Dat zit ’m niet zozeer in stevig afgestemde dempers en veren, wat eigenlijk helemaal niet zo fijn is. Want waarom zou een levendig rijgedrag gepaard moeten gaan met een oncomfortabel veergedrag? De adaptieve schokdempers, dempers die afhankelijk van het rijgedrag in activiteit kunnen variëren, schenken de inzittenden voldoende comfort.

Maar de totale beleving in de iX3 doet ‘speels’ aan. Je ervaart rijplezier achter het stuur. Natuurlijk komt dat door de altijd beschikbare 286 pk aan vermogen. Een elektromotor levert nu eenmaal in elke situatie kracht. Het is vooral de nauwkeurigheid waarmee alle componenten samenwerken die een gevoel van sportiviteit laat ontstaan.

Dat zit ’m ook in de goede zitpositie, in de directe besturing en in het gegeven dat de iX3 achterwielaandrijving heeft. Hoewel de grotere SUV’s, en zeker de elektrische, vaak voorzien zijn van vierwielaandrijving, is daar geen sprake van bij de iX3. BMW doet geen uitspraken omtrent de komst van een versie met integrale aandrijving. Op de plek waar bij alle andere versies van de X3 een verbrandingsmotor is te vinden, is in de iX3 een grote leegte. Til de motorkap op en je staat oog in oog met een enorme, vast gemonteerde, kunststof afdekplaat. Maar buig je daar voorzichtig een hoek van om, dan zie je een min of meer lege ruimte.

Het zou wat ver gaan om BMW een Sinterklaas-achtig karakter toe te dichten, maar opvallend is wel dat de iX3, nog voor hij op de markt komt, een vette prijsverlaging krijgt. Er werd lange tijd door BMW gecommuniceerd dat de elektrisch X3 ruim 70 mille zou gaan kosten. Als de iX3 vanaf eind januari leverbaar is, heeft hij een vanafprijs van €67.500. Daarmee maakt BMW de gedachte achter de ‘power of choice’ behoorlijk waar. Door die prijsverlaging liggen de basisprijzen van een X3 met benzinemotor (xDrive20iA, €59.105), met dieselmotor (sDrive 18dA, €59.788), met een plug-inhybride aandrijflijn (xDrive30e, €62.315) of als volledig elektrische versie (iX3, €67.500) relatief dicht bij elkaar.

Om de toch iets hogere basisprijs van de iX3 goed te kunnen verantwoorden, staat de uitrusting op een behoorlijk niveau. Zaken als lichtmetalen wielen, elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, wifi-hotspot en een panoramadak zijn standaard, naast natuurlijk de diverse gangbare veiligheidssystemen die op elke BMW te vinden zijn.

Deze iX3 is het directe antwoord op de elektrische SUV’s die Mercedes en Audi leveren. Prijstechnisch zitten deze merken in elkaars vaarwater, en wat betreft prestatiepotentieel eveneens. Nemen we de maatvoeringen even onder de loep, dan blijkt de Audi met 4,90 meter een slagje groter te zijn dan de iX3 (4,73 meter), wat je overigens in het Audi-interieur niet helemaal terugziet. Belangrijk is wel om te weten dat de iX3 geen vierwielaandrijving heeft, en de concurrentie wel. Die andere grote elektrische SUV, de Tesla Model X, kost zo’n 20 mille meer dan de BMW iX3.

