Zo rijdt de snelste Volkswagen Golf aller tijden

De R is nog altijd de ultieme uitvoering van de Golf-familie. De motor is al lang niet meer een roffelende zescilinder, maar de viercilinder turbomotor is zover opgefokt dat de nieuwe R sneller is dan ooit tevoren.

Ondanks zijn brute prestaties, is de nieuwe Golf R tevens een van de meest bescheiden topmodellen. Want waar zijn R32-voorgangers eruitzagen als opgepompte bodybuilders, oogt het nieuwe model vooral onopvallend en niet-provocerend. En toch laat dit model de volledige Golf-familie achter zich. Wat te denken van een sprint van nul naar 100 km/h in 4,7 seconde en een topsnelheid van 250 km/h?

Die voorwaartse drang komt door de 320 pk (235 kW) sterke viercilinder turbomotor. En dankzij de vierwielaandrijving is de grip optimaal. De Golf R is echter niet helemaal een wolf in schaapskleren. Want om zijn prestaties te ondersteunen, is de auto voorzien van een voorbumper met spoiler, een R-stijl luchtinlaat, 18 inch lichtmetalen velgen en een onderstel dat met twee centimeter verlaagd is.

Akrapoviç

Voor wie visueel gezien nog wat meer wil, is er het R Performance-pakket. Met highlights als een achterspoiler in motorsportstijl, 19 inch lichtmetalen velgen en een achterbumper met twee dubbele uitlaatpijpen die ook nog eens lekker boze plofjes produceren wanneer je het gas loslaat. Tegen meerprijs vervangt Volkswagen de uitlaat door een titanium exemplaar van Akrapoviç dat dankzij de materiaalkeuze 7 kilogram lichter is.

De nieuwe R borduurt voort op het model uit 2018, dat eveneens was voorzien van een opgefokt GTI-blok - toen 310 pk sterk. Toch haalt deze motor het niet bij de altijd fantastisch klinkende blokken van hun voorgangers, die als R32 door het leven gingen en waren voorzien van opgefokte zescilinder motoren met een inhoud van 3,2 liter en maximaal 250 pk. Ze voelden door hun harde onderstel en roffelblok behoorlijk hardcore aan. De nieuwe R levert daarentegen serieuze sportauto-­prestaties, terwijl je als bestuurder nooit meer inspanning hoeft te leveren dan in een doorsnee dieseltje.

270 km/u

In de Golf R draait het dus vooral om lachwekkend moeiteloos hard gaan. Inhalen gaat gepaard met Tesla-achtige krachtsexplosies en afritten neem je als vanzelf op circuitsnelheid. De vierwielaandrijving zorgt ervoor dat niemand zich onveilig voelt achter het stuur, ook niet als het erg hard gaat. Want net als in een gewone Golf rijdt iedereen zonder problemen weg in deze race-raket. De besturing en remmen voelen goed aan, maar geven je niet het gevoel alsof je in een racewagen voor de openbare weg zit. Het enige wat je voelt, is dat je in een hele snelle Golf zit.

En daar wringt de schoen een beetje, want VW heeft ook elektrische familie-auto's in zijn gamma die min of meer hetzelfde bieden, namelijk sportwagenprestaties in een familie-auto. Vooralsnog houdt VW de elektrische modellen een beetje in toom, maar dat kan niet lang meer duren. Eigenlijk zou de Golf R meer moeten focussen op beleving. Nog lager zitten bijvoorbeeld, zodat de perceptie dat je hard gaat groter wordt. Of nog stuggere vering, een veel lager gewicht of een roffelende vijfcilinder van Audi. Het R-Performance-pakket is wat dat betreft een stap in de goede richting, want afgezien van de uiterlijke ‘verfraaiingen’, haalt de R hiermee ook een 20 km/h hogere topsnelheid, namelijk 270 km/u.

Nordschleife-modus

Standaard zijn de rijstanden Comfort, Sport en Race maar bij het R-Performance-pakket zitten hierin ook ‘Drift’ en ‘Special’. Met de eerste stand kun je zorgen dat de achterwielen vooral worden aangedreven, zodat je de achterkant van de bocht kunt laten uitwaaieren in bochten. De modus Special staat bekend als de Nürburgringmodus. Dat betekent een relatief zachte onderstel-setup om het golvende wegdek van het roemruchte circuit in de Eiffel op te vangen en een ander schakelprogramma voor de DSG-transmissie. In deze modus doet de nieuwe Golf R een rondje Nordschleife in 7 minuten en 51 seconden. Dat is zo’n 17 seconden sneller dan zijn voorganger.

Het interieur biedt ook de broodnodige racesfeer. Achter het stuur zie je de futuristisch ogende Digital Cockpit Pro, die alle informatie over de R in één oogopslag toont. Met het speciaal ontworpen multifunctionele sportstuur ben je altijd maar één knop verwijderd van allerlei handige functies. Toch is de bediening wat ons betreft nog niet altijd beter dan die van de ouderwetse druk- en schakelknoppen. Doordat je soms verkeerd drukt, ben je snel afgeleid van je werkelijke taak. Ook is het jammer dat je in een sportieve auto als deze een stuk of zes handelingen moet verrichten voordat je het ESP-systeem kunt uitschakelen.

Vanaf € 64.490

Achter het stuur zit je in prima sportstoelen met ingebouwde R-stijl hoofdsteunen. Deze stoelen zitten geweldig en bieden voldoende zijdelingse steun. Door zijn prettige afmetingen is er genoeg plek voorin en achterin en toch is het een auto waarmee je ook in de stad prima uit de voeten kunt. De R reageert nooit zenuwachtig op het gaspedaal en is met zijn enorme koppel ook bij lage toerentallen sterk en soepel. Alleen de draaicirkel is iets kleiner door de vierwielaandrijving. Het verbruik is zeer afhankelijk van je rijstijl. Als je een beetje je best doet, haal je één op veertien, maar met een beetje zware rechtervoet zit je zo op één op zeven.

De Golf R is reiswagen, stadsauto, familie-auto en sportwagen in één en bovendien een auto die je dag in dag uit veel rijplezier en een intense beleving biedt. Wie nog meer flexibiliteit wil, kan op termijn kiezen voor een stationwagon, die Golf R Variant heet. De Volkswagen Golf R is te koop vanaf € 64.490. Het R Performance-pakket heeft een meerprijs van € 3.444. Het titanium uitlaatsysteem van Akrapoviç kost € 2.846.

