Zo ver komen auto's gemiddeld wanneer het reservelampje gaat branden

Iedereen kent het gevoel van lichte paniek wanneer het lampje van de reservetank gaat branden, zeker op vakantie wanneer je niet precies weet waar het volgende tankstation is. Maar de kans is groot dat er meer brandstof in zit dan je denkt. De angst dat je strandt langs de snelweg is meestal ongegrond, zo bleek enkele jaren geleden uit een studie van de Britse vergelijkingssite Compare The Market. Zij onderzochten van een aantal populaire auto’s met benzinemotor hoe ver je kunt komen met de inhoud van de reservetank.

Zo ver kun je nog rijden wanneer het lampje van de reservetank brandt

De meerderheid van de Britten denkt dat ze nog maar een kleine 40 kilometer kunnen rijden wanneer het lampje begint te branden, maar in de praktijk is de actieradius in de meeste gevallen ruim twee keer zo groot. Veel moderne auto’s hebben een boordcomputer die aangeeft hoe ver je nog kunt rijden wanneer je auto een laag brandstofniveau heeft bereikt, maar ook dan kom je vaak nog een stuk verder dan weergegeven.

Gemiddeld gaat het waarschuwingslampje branden wanneer de tankinhoud nog ongeveer 10 procent van de totale maximuminhoud heeft bereikt. In de gebruiksaanwijzing van je auto staat hoeveel liter dat exact is. Dit zijn de kampioenen qua actieradius van de auto’s met een benzinemotor:

Top 10 van auto’s met het grootste reservebereik

Uit een overzicht van de 10 populairste automodellen met de grootste en kleinste reservetank kwam de VW Passat als grote winnaar naar voren met een reservebereik van maar liefst 120,73 kilometer. De Volvo V40 en Ford Mondeo volgden op korte afstand met respectievelijk 113,6 en 112,68 kilometer, terwijl de BMW 5 Serie vierde werd met een reservebereik van 109,96 kilometer.

BMW M3 sedan: 51,48 kilometer

Maar niet alle BMW-bezitters hadden geluk. De M3 sedan had het kleinste reservebereik met slechts 51,48 kilometer, gevolgd door de Kia Picanto (51,72 km) en de Fiat 500 met 59,77 kilometer. De Ford Fiesta maakt de top 10 af van auto’s met het kleinste reservebereik, met 66,09 kilometer nadat het brandstoflampje aanfloept.

De 10 auto’s met het kleinste reservebereik

Reservetank bevat meestal tien procent van totale tankinhoud

Hoewel het gemiddelde waarschuwingslampje gaat branden wanneer de tank op een tiende van de totale capaciteit staat, is er geen garantie hoe ver je er in de praktijk mee komt. De cijfers vormen slechts een indicatie. Een aantal factoren heeft invloed op het verbruik, zoals de verkeerssituatie, de buitentemperatuur, hoe hard je remt en accelereert en hoeveel passagiers en bagage worden vervoerd. Als je merkt dat het reservelampje gaat branden, rijd dan niet met hoge snelheden, schakel elektronica (zoals radio en airconditioning) uit en tank zodra je een tankstation bereikt.

Rijden met bijna lege tank is schadelijk voor de motor

Rijden met een bijna lege tank is namelijk niet aan te raden. De brandstofpomp kan volgens experts beschadigen door oververhitting. De benzine in de brandstoftank werkt namelijk als koeling voor de brandstofpomp, maar wanneer de benzine bijna op is, zal de brandstofpomp ook lucht aanzuigen. Dit kan zorgen voor oververhitting en beschadiging. Ook zit er, net als bij wijn, onder in de tank bezinksel van de brandstof, maar ook andere resten. Als je het niet op tijd bijvult, wordt dit residu opgeslurpt door de brandstofpomp en dat kan voor grote schade zorgen.

