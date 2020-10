Zo voorkom je die irritante statische schok als je uit de auto stapt

Automobi­lis­ten negeren afzetting van politiewa­gens en pionnen bij ongeval

7 oktober Een automobilist is woensdagochtend bekeurd voor het negeren van een afzetting bij een verkeersongeval in Nijmegen. Hij reed tegen het verkeer in om de ravage te omzeilen. Meerderde automobilisten negeerden de afzetting van politievoertuigen en pionnen, meldt de politie. Het is niet bekend hoeveel automobilisten uiteindelijk zijn bekeurd.