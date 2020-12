Zo wapen je je auto tegen vuurwerk: tips en trucs

De jaarwisseling is een gevaarlijke periode voor auto’s. De lak kan beschadigd raken, brandbare onderdelen als rubberen strips en banden kunnen smelten en ramen kunnen barsten. Bovendien is het kruit van vuurwerk schadelijk voor de lak. Dat geldt ook voor kruit dat afkomstig is van het legale, categorie 1-vuurwerk.

Al deze problemen zijn uiteraard te voorkomen door je auto in een overdekte (openbare) garage te parkeren. Lukt dat niet, probeer dan open plekken en drukke straten waar veel vuurwerk wordt afgestoken te vermijden. Bij tankstations en bejaardentehuizen wordt eveneens zelden tot nooit vuurwerk afgestoken.

Staat je auto toch buiten, dan kan een vochtige oude deken dienen als bescherming tegen neerstortende vuurpijlen en lak-vernielend kruit. Klap je spiegels in en eventuele antennes.

Een tip voor volgend jaar: was je auto vóór oud en nieuw. In de wax zetten is nog beter. Schone auto’s met gladde lak en een goede waslaag zijn beter beschermd tegen vuurwerkresten dan vieze auto’s doordat het kruit er makkelijker vanaf glijdt. Op nieuwjaarsdag kun je het beste zo snel mogelijk je auto door de wasstraat halen of handmatig wassen. Spoel je auto eerst grondig af met water voordat je begint met soppen, anders maak je krassen met de vuurwerkresten op je lak.

Volledig scherm Auto die zwaar beschadigd is geraakt door vuurwerk in Breda, in november van dit jaar. © Perry Roovers - MaRicMedia

Smartphone als beveiligingscamera

Wie over een tweede of oude smartphone beschikt, kan deze omtoveren tot een beveiligingscamera met een app, waardoor deze als IP Camera functioneert. Door je auto in het zicht van de camera te parkeren, kun je ‘m op afstand in de gaten houden. Je auto wordt er niet door beschermd, maar áls er iets gebeurt, staat het in ieder geval op beeld.

Poetsmiddel

Wanneer er toch vuurwerk op je auto is gekomen, is dat te zien aan de zwartbruine verkleuring van de laklaag. Deze rooksporen kunnen meestal zonder problemen worden verwijderd met een goed poetsmiddel. Doe dit niet bij te lage temperaturen, omdat het anders niet goed uit te wrijven is. Wanneer er plastic onderdelen zijn geraakt, moet een speciale kunststofreiniger worden gebruikt. Kleine krasjes in de verf kunnen worden behandeld met een krasverwijderaar. Bij diepe krassen of verbrande verflagen kan uiteindelijk alleen de autospuiter uitkomst brengen.

Wanneer je auto beschadigd is en de dader bekend, kun je deze aansprakelijk stellen. Heb je een allriskverzekering, dan wordt de schade vaak volledig vergoed. Helaas heeft het claimen van vuurwerkschade meestal wel gevolgen voor je opgebouwde korting voor schadevrij rijden. Bij echte brandschade geldt dit meestal niet. Bij een WA-Plus verzekering wordt vuurwerkschade vaak wel vergoed. Check hiervoor vooral goed vooraf je eigen polis.

