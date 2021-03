Zo ziet het eruit als honderden Tesla's tegelijk een update krijgen via internet

De auto’s van Tesla kunnen op afstand een upgrade krijgen via internet. Onlangs werd een indrukwekkende vertoning van draadloze technologie op video vastgelegd toen honderden nieuwe, geparkeerde Tesla’s tegelijkertijd een update kregen. Hoewel boven de video staat dat de auto’s in contact staan met de Starlight satelliet van Musk, lijkt dat incorrect, want de updates verlopen ‘gewoon’ via een draadloze internetverbinding.

ID.3 en ID.4

Op de beelden is een hele vloot Tesla-voertuigen zien - waarvan de meeste Model 3 lijken te zijn - die software-updates ontvangen. Ter bevestiging gaan de knipperlichten branden. Duidelijk is te zien dat er geen enkele kabel aan een auto is bevestigd. Ook steeds meer andere autofabrikanten beginnen te kijken naar Over The AIr-updates om tijd en geld te besparen, waaronder Ford met de Mustang Mach-E en Volkswagen met de ID.3 en ID.4.