Zonder dat automobilisten er iets van merken wordt boven hun hoofd een viaduct op z’n plaats gelegd

Dit is de ‘meest gestoorde rotonde van Nederland’, vindt cabaretier Peter Pannekoek

Dat het Keizer Karelplein in Nijmegen een bijzondere rotonde is, weten de inwoners van de stad al jaren. Maar toen de Amsterdamse cabaretier Peter Pannekoek de afgelopen dagen in Nijmegen optrad, wist hij echt niet wat hij zag.