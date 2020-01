Zoveel CO2 stoten elektrische auto’s écht uit

Dat er bij de productie van elektrische auto’s CO 2 wordt uitgestoten, is algemeen bekend. Maar eenmaal op de weg zijn ze ook niet CO 2 -neutraal, terwijl ze wel zo worden gecertificeerd volgens de WLTP-uitstootnorm.

Tegenstanders van elektrische auto’s halen maar al te graag het feit aan dat bij de productie ook CO 2 vrijkomt. Helaas zijn de cijfers die daaromtrent circuleren dikwijls tegenstrijdig en moeilijk hard te maken. De CO 2 die elektrische auto’s uitstoten als ze eenmaal rondrijden is daarentegen wel nauwkeurig te meten en hangt vooral af van hoe de elektriciteit in een bepaald land wordt opgewekt.

Die cijfers vind je op ElectricityMap, een website die live bijhoudt hoeveel gram CO 2 er vrijkomt om 1 kWh aan elektriciteit te produceren. Dat wordt berekend aan de hand van de energiebronnen, zoals kernenergie, wind- en zonne-energie, kolen, biomassa, et cetera. De cijfers lopen erg uiteen. Zo haalt Frankrijk het overgrote deel van zijn energieproductie uit kernenergie en Noorwegen uit waterkrachtcentrales. Polen is nog zwaar afhankelijk van steen- en bruinkool.

Nederland staat op de 63ste plaats qua uitstoot met 449 gram CO 2 per kWh. België doet het al een stuk beter met 261 g CO 2 en in Frankrijk wordt slechts 66 g CO 2 uitgestoten per kWh. Duitsland moet het doen met 311 g CO 2 , Polen met 634 g CO 2 en Noorwegen met zijn waterkrachtcentrales slechts 28 g CO 2 .

Vertalen we dit naar uitstoot op de weg, dan levert dit vergelijkend rekenvoorbeeld tussen een elektrische auto en een diesel volgende cijfers op:

Volkswagen e-Golf (full electric): gemiddeld verbruik van 16,4 kWh/100 km

Uitstoot in Nederland: 7199 g/100 km

Uitstoot in Noorwegen: 459 g/100 km

Uitstoot in Polen: 10.398 g/100 km

Uitstoot in België: 4280 g/100 km

Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI (overal hetzelfde): uitstoot van 9100 g CO 2 /100 km.

Volledig scherm De elektrische eGolf. © D'Ieteren

Deze cijfers tonen aan dat de elektrische auto in landen die een lage CO 2 -uitstoot hebben bij de productie van elektriciteit veel minder uitstoot veroorzaken als ze rijden dan een moderne diesel. In het extreemste geval van Polen stoot een elektrische auto wél meer uit dan een hedendaagse diesel. Dat elektrische voertuigen een nuluitstoot hebben zodra ze de weg opgaan, is echter een mythe. Toch worden ze bij de WLTP-uitstootnorm wél allemaal zo gecertificeerd.