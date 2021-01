Zoveel extra brandstof kost het gebruik van je radio, stoelverwarming en telefoonoplader

Scooterver­koop dankzij corona door het dak, steeds vaker elektrisch

14 januari Scooterdealers hebben dankzij de coronacrisis een absoluut topjaar beleefd. In totaal werden er bijna 85.000 exemplaren geregistreerd, 45 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Eén op de vijf nieuwe scooters is elektrisch aangedreven.