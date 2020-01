Zoveel kost het repareren van een auto in jouw provincie

Het laten repareren van een auto is in Zeeland het goedkoopst. In de randstad betaal je de hoofdprijs. Ook reparaties in de grote steden zijn vaak prijzig. Dus kan het lonen om net buiten de stad te zoeken, blijkt uit een telefonische rondgang van de Kampioen langs meer dan 500 garagebedrijven door heel Nederland. De redactie van de Kampioen vroeg prijzen op van een nieuwe set (all-season-)banden en het verwisselen ervan, het vervangen van remmen en nieuwe voorruit en het vervangen van een koppeling. Offertes (voor vier typen auto’s) zijn aangevraagd op basis van kenteken. Een garage ziet dan precies om welk type het gaat en welk onderdeel vervangen moet worden.

Rondshoppen

Als alle reparaties worden uitgevoerd, ben je in Zeeland gemiddeld 2095 euro kwijt. In Zuid-Holland betaal je gemiddeld 2617 euro, een verschil van 522 euro. De verschillen in prijs van afzonderlijke reparaties zijn ook groot. Rondshoppen loont, stelt de ANWB. Zo was het grootste prijsverschil maar liefst 905 euro voor het vervangen van een koppeling. Bij het monteren van nieuwe remmen waren de verschillen kleiner. Hier was de duurste garage 245 euro duurder dan de goedkoopste.