Zoveel mensen tankten vorig jaar de verkeerde brandstof

Benzine in een dieselauto gooien, of andersom: het overkwam vorig jaar zo'n 14.000 automobilisten, oftewel het gebeurde zo'n 38 keer per dag. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB, opgevraagd door BNR.

Verkeerd tanken komt nog altijd vaak voor, ook al worden er steeds meer maatregelen genomen om dit te voorkomen. Vorig jaar gebeurde het gemiddeld 38 keer per dag. Da's best veel. De dader is meestal een man, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Sterker nog: mannen overkomt het gemiddeld twee keer vaker dan vrouwen.

Volgens de ANWB is er sprake van een dalende trend, want in 2011 waren er meer dan 22.000 mensen die hulp zochten na verkeerd te hebben getankt. Volgens de ANWB zijn de aanduidingen van de verschillende soorten brandstof bij pompstations verbeterd en staan er vaker etiketten bij de brandstofklepjes. Ook zijn sommige spuitmonden zo gevormd dat ze alleen in de juiste soort brandstoftank passen.

Wanneer een verkeerde brandstof is getankt, dient de gebruiker de auto direct uit te schakelen. Zelfs de auto even snel verplaatsen kan al schade aanbrengen aan de motor. Vooral dieselmotoren zijn hier gevoelig voor. Helaas gaat het in 95 procent van de gevallen precies om deze fout, omdat het vulpistool van een dieselpomp te groot is voor de opening van een benzinetank en andersom niet.

Schakel motor uit