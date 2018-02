'Zwevend' zebrapad moet racende automobilisten afschrikken

Bushalte

Stadsdeel Lehndorf in Braunschweig krijgt de Duitse primeur. De Saarbrückener Strasse is een drukke straat, de maximumsnelheid is 30 km/u en er is een bushalte. Veel voetgangers ergeren zich aan de hoge snelheid waarmee veel automobilisten door de straat rijden. Burgemeester Frank Schröter besloot daarom in driedimensionale stijl een zebrapad te laten aanleggen. Voor automobilisten lijkt het alsof het zebrapad bovenop de weg ligt, waardoor ze afremmen.

IJsland

Helemaal nieuw is het idee niet. In IJsland was al eerder een 3D-zebrapad aangelegd en ook in Oostenrijk werd het eerder geprobeerd. In die landen bleek het project middelmatig succesvol. Automobilisten waren snel gewend aan de nep-verhoging en het effect verdwijnt wanneer het regent of donker is en er met hoge snelheid wordt gereden. Een ander nadeel is dat het effect slechts in één rijrichting werkt. Toch hebben ook andere Duitse steden interesse getoond. ,,We moeten het gewoon uitproberen”, aldus de burgemeester in het Duitse blad Stern.