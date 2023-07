Aantal huizen in Berkelland groeit tot 2050 minder hard dan in rest van Nederland

woningsluiting Vriendin Doetinchem­se drugsver­dach­te mag tóch in huis blijven wonen: belang zoontje gaat voor

De vriendin van de 36-jarige drugsverdachte M. mag met haar zoontje in haar huurwoning aan de Weustenstraat in Doetinchem blijven wonen. Dat beslist de bestuursrechter in Arnhem: het belang van het kind dat psychische problemen heeft, gaat voor.