Actievoerders bezetten Zutphense ziekenhuishal: ‘Ik heb me hier letterlijk kapotgewerkt, dit mag niet verdwijnen!’

Melia Kooij-van der Leur is oud-ziekenhuiswerknemer en een van de actievoerders. Ze zit vastberaden op haar rollator in de ziekenhuishal. ,,Ik heb 33 jaar in het ziekenhuis gewerkt, in het laboratorium’’, zegt ze, een ‘Red het Gelre-pamflet’ in een van haar knuisten geklemd. ,,Mijn hart ligt in dit ziekenhuis. In 2000 ben ik gestopt. Ik was versleten. Ik heb me letterlijk kapot gewerkt voor dit ziekenhuis. En nu wordt het helemaal uitgekleed. Dat mag niet!’’