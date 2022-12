Automobilist gewond geraakt na botsing met anwb-busje

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de kruising van de Ruurloseweg met de Aaltenseweg. Mogelijk zag de bestuurder van het ANWB-busje de automobilist over het hoofd. Bij het oversteken van het kruispunt raakte hij de personenauto, waarna beide voertuigen in de sloot terecht kwamen.

De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij en kon zelfstandig de auto verlaten. De automobilist heeft mogelijk klem gezeten in de auto. Hierom was een traumahelikopter opgeroepen, deze is niet veel later geannuleerd. De automobilist is met de ambulance naar het ziekenhuis in Doetinchem vervoerd.