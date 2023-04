Be Quick is het lichtend voorbeeld voor Chelsea, maar hoe dat kan weet het zelf ook niet

Derde klasseWat doe je als je een belabberde eerste seizoenshelft hebt afgewerkt om de zaak om te draaien? Bij de Engelse club Chelsea dachten ze: gewoon heel veel geld uitgeven, maar zo simpel was het niet. Bij Be Quick Zutphen hebben ze wél een wondermiddel gevonden. Ze hebben alleen geen idee wat dat dan is.