Beltrumse jeugd bakt de hele nacht door en haalt 9000 oliebollen uit het vet

Met deze actie, standaard kort voor de jaarwisseling in Beltrum, komt de jeugd zelf in actie om het jeugdwerk in het dorp te financieren. Met de oliebollenactie wordt daarvoor geld ingezameld.



Het centrum van alle activiteiten is het Glazen Huus, een feesttent op het Mariaplein in Beltrum, waar donderdagavond en de nacht daarop flink is doorgebakken om negenduizend oliebollen op tijd klaar te krijgen. dat gebeurde in een professionele keuken, verzorgd door stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB), waar de oudere jeugd in drie ploegen aan de slag ging.