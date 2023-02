Berkellandse fractievoorzitter Andra Weg opgepakt bij klimaatblokkade van A12: ‘Ik zou het zo weer doen!’

Koopavon­den Berkelland aflopende zaak: het is ieder voor zich

NEEDE/EIBERGEN/BORCULO - De koopavond op vrijdag is een aflopende zaak. In Neede, Eibergen en Borculo zijn steeds minder winkels open op vrijdag. Maar afschaffen, zoals in Zutphen nu gebeurt, daar is nog geen sprake van.

20:45