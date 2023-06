Bij toeval ontdekt Jan Willem dé ‘missing link’ van Groenlo uit 1627: ‘Zomaar uit het niets’

,,We wisten dat die schans in dit veld lag, maar niet precies waar”, zegt Godfried Nijs. Hij is al jaren betrokken bij het onderzoek en behoud van de zogeheten circumvallatielinie (de werken rond Groenlo om de stad verdedigen) en alles dat met de belegering van Grolle in 1627 te maken heeft.



,,Talloze rondjes hebben we met een vliegtuig gemaakt en ik weet niet hoeveel foto’s nageplozen. Ook in het veld is onderzoek gedaan, allemaal zonder resultaat. En nu, zomaar uit het niets, is hij er.”