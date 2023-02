Brandweermuseum laat kinderen blussen zoals Sietse en Hielke dat doen

Om vooral kinderen, maar ook volwassenen, meer informatie te geven over brandveilig leven, staat op woensdag en donderdag de Kameleonrace van de Veiligheidsregio Fryslan in het brandweermuseum in Borculo. Met een spel gebaseerd op de boeken over de Friese Sietse en Hielke.

Basis voor het spel is het boek De Kameleon in het zoeklicht. Er ontstaat brand in een boerderij. Om de brand te blussen wordt de tankautospuit op een praam gereden, en door de Kameleon, de boot van Sietse en Hielke naar de plaats van het incident geduwd.

Interactief

Gertie Voskamp van het museum legt uit: „Het spel zit in een grote container met daarin beeldschermen en een speelvlak met bootjes. Het doel is de brand blussen, maar om de bootjes met brandweerwagen bij de brandende boerderij te krijgen, moeten er vragen worden beantwoord. Is het antwoord goed, gaat het bootje twee plekjes vooruit, is het antwoord fout, dan maar één plekje.”

Jong publiek

Het in huis halen van dit spel in de voorjaarsvakantie past in het doel van het brandweermuseum om meer jeugdig publiek te trekken. Daarin sluit ook de activiteit die gepland staat voor de meivakantie mooi aan. Dan komt voor de tweede keer de Lego Incidenten City naar Borculo. Op een oppervlakte van 23 vierkante meter worden met zo’n 250.000 steentjes diverse incidenten nagebouwd waar de brandweer afgelopen jaar bij betrokken is geweest. Allemaal echt gebeurd.

Uitgebrande bussen

Gertie Voskamp somt op: „Onder andere de gasexplosie in Bilthoven in april vorig jaar, een deel van een windturbine die op de snelweg bij Apeldoorn belandde afgelopen december, de brand in het voormalig historisch kerkgebouw om Veghel op 1 januari van dit jaar, de ingestorte windturbine op de Eemmeerdijk op 4 januari en de tien uitgebrande stadsbussen in Utrecht, ook in januari.” Niet alleen leuk om naar te kijken, door vragen te beantwoorden kun je er ook nog wat van opsteken.

Legocity

Ondertussen heeft het Borculose museum niet te klagen over bezoek, althans, het is door corona niet minder geworden. Voskamp: „We zitten nu op 95 procent van wat we voor corona hadden en dat is meer dan veel andere musea kunnen zeggen.” Volgens hem is het succes mede te danken aan de eerste legocity, maar ook aan andere extra activiteiten die de vrijwilligers steeds binnen weten te halen. „In de zomervakantie kun je hier met een VR-bril allerlei situaties meemaken, die brandweerlieden ook meemaken. Met zo’n bril op lijkt het net of je er echt in zit.”