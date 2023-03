Bronckhorst wil meer inbreng van inwoners met nieuwe vergaderwijze: ‘Iedereen is welkom’

,,We willen dat inwoners eerder input leveren. We hopen dat ze van zich laten horen”, zegt raadsgriffier Miranda Veenbergen. Zij begeleidt de gemeenteraad bij de overstap.



De ‘traditionele’ maandelijkse commissievergadering wordt overboord gegooid. Alleen hier konden tot nu toe inwoners inspreken over een onderwerp.



Dit was vrij laat in het proces én behoorlijk formeel. Mensen moesten aan een spreekgestoelte plaatsnemen in de gemeenteraadszaal om zo de volksvertegenwoordigers toe te spreken.

Informeler

Nu komen er ‘politieke avonden’, waarbij onderwerpen aan gesprekstafels worden besproken. Dat moet informeler zijn. Die vergaderingen zijn nog steeds in het gemeentehuis in Hengelo, maar in kleinere vergaderruimtes in plaats van de grote raadszaal. Dit moet prettiger voelen voor inwoners.

De gesprekstafels kunnen verschillende doelstellingen hebben, naar gelang het onderwerp: informeren, adviseren, beeldvormen of oordeelvormen.

Daarnaast is de gemeenteraadsvergadering voortaan elke drie weken in plaats van één keer per maand.

‘Ruimte voor verbetering’

Het idee voor een nieuw vergadermodel ontstond vorig jaar vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. De oude gemeenteraad maakte een ‘overdracht’ voor de nieuw verkozen volksvertegenwoordigers. ,,Raad voor de raad heette dat”, zegt de griffier.

,,Raadsleden vroegen zich af of er wel voldoende inbreng is van inwoners en of ze wel voldoende zichtbaar zijn voor inwoners. De conclusie was dat er ruimte was voor verbetering.”

De eerste politieke avond is op donderdag 23 maart, aanvang 19.30 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.