Buurtbewoners Panovenweg Rekken ongerust over komst minderjarige asielzoekers en spreken van het ‘Albergen-scenario’

Tortelduif­jes First Dates verklaren de liefde aan... Zutphen!

Bij toeristisch bureau In Zutphen konden ze hun geluk niet op, toen twee tortelduifjes in het populaire datingprogramma First Dates hun liefde verklaarden aan ‘de mooiste Hanzestad van Nederland’. ,,Dit is beter dan tien reclamecampagnes.’’ Graag bewijzen ze het stel een romantische wederdienst.