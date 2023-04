Cabaretier Ruurd Wallinga uit het Gelderse Geesteren verkondigt de blijde boodschap vanaf de kansel: ‘Ik ben de enige én de goedkoopste christelijk cabaretier’

Ruzie in drugspand kost Bashar het leven, maar de doodsoor­zaak is longontste­king

De dood van Bashar Fathallah in februari 2022 vormde het trieste sluitstuk van een periode vol conflicten met medebewoners in een pand voor drugsgebruikers aan de Kastanjestraat in Enschede. Verdachte Thomas G. hoorde vrijdag laat in de middag een gevangenisstraf van twee jaar tegen zich eisen, waarvan zes maand voorwaardelijk.