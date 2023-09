Camera's richten op Zutphense straten: gemeente wil regelen dat het mag

Camera's op straat die voor de gemeente Zutphen bepaalde plekken in de gaten houden. Komen die er wel of niet? De discussie is al vaker gevoerd en steeds werd gemeentelijk cameratoezicht door een meerderheid in de politiek afgewezen. Te gevoelig. Nu doen burgemeester en wethouders een nieuwe poging om de mogelijkheid voor cameratoezicht op te nemen in de lokale regelgeving.