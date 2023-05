De twee gezichten van Ellie uit Borculo: net studie psychologie klaar en nu op jacht naar een hit

Dauwtrap­pen maar dan anders: zompig of juist artistiek in Berkelland

Dauwtrappen. Het belangrijkste ingrediënt is natuurlijk vroeg opstaan. Maar dan: stap je op de fiets of trap je letterlijk met je stoere stappers in de dauw voor een fikse wandeling? Twee Berkellandse collectieven hebben elk een variant verzonnen waarmee je deze Hemelvaartsdag extra bijzonder kunt maken.