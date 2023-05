Deerns op 't rad: geen martelgang maar sportieve - grensoverschrijdende - uitdaging

Eibergse (51) is boos op haar huurbaas, steekt woning in brand en moet nu de cel in, daarna begint haar behande­ling

Een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan de helft voorwaardelijk, plus een serie bijzondere voorwaarden. Die straf legde de rechtbank dinsdag op aan een 51-jarige Eibergse die op 2 februari haar woning aan de Needseweg in de brand stak, omdat ze boos was op haar huurbaas. Zij zou niets doen aan schimmel- en vochtproblemen.