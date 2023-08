Derde dodelijke ongeluk in de Achterhoek in een week tijd: 60-jarige man uit Halle overleden bij frontale botsing

Gedumpt drugsafval mogelijk oorzaak onwelwor­ding boa (63), politie heeft zaak in onderzoek

De man die dinsdagmiddag onwel raakte in Drempt, mogelijk nadat hij in contact kwam met gedumpt drugsafval, is diezelfde dag nog ontslagen uit het ziekenhuis. Dat laat de politie desgevraagd weten. Wat er precies in het bos aan de Tolstraat gevonden is, wordt momenteel nog onderzocht.