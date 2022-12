Deur van Zutphense tabaktempel valt definitief in het slot: ‘Stop met bloedend hart, maar het is beter zo’

De meeste schappen in de zaak zijn leeg. In een glazen vitrine achterin de winkel liggen nog een paar pronte pijpen te pronken. Fraai en exclusief, van het Franse merk Butz-Choquin. ,,Die hoop ik nog te verkopen’’, zegt sigarenboer Schimmel. Hij is er maar druk mee deze dinsdag. De laatste dag dat hij open is. En dat is te merken: het is een constant komen en gaan van – doorgaans hondstrouwe – klanten.