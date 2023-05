Deze kabels liggen straks onder de grond in Zutphen: ‘Beter, maar dan mis ik wel mijn eigen Eiffeltorentje’

Achterhoek­se Wandelda­gen groot succes: ‘Op de drukste dag 2200 lopers’

Met een spontaan dansfeest op het Simonsplein zijn zaterdag de Achterhoekse Wandeldagen afgesloten in Doetinchem. Een groot succes, laat voorzitter Jo Weijers weten. ,,Dat we overgestapt zijn van een vierdaagse naar vrije wandeldagen is een schot in de roos geweest.”