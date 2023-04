Dichtbij huis afspraak met arts, ziekenhuis SBK opent polikliniek in Ruurlo

Column Irene van der Aart Wel of niet applaudis­se­ren na de ‘Matthäus Passion’? Zelfs die discussie is gepolari­seerd

We bezochten zaterdag de Matthäus Passion in de Grote kerk van Lochem. We zagen ooit een uitvoering in het Concertgebouw, maar dat vond Boer te makkelijk: ,,De Matthäus moet sober in een kerk op een keiharde bank. Jezus was ook aan het afzien.”