Dineren en overnachten in Joppekerk? Op deze manier wil gemeenschap kerk voor ondergang behoeden

Afgebrande papier­schuur Honesch herbouwd: ‘Zonder papier­schuur geen opbrengst voor activitei­ten’

HAAKSBERGEN - De afgebrande papierschuur van basisschool Honesch is herbouwd en sinds 2 januari weer geopend. De schuur is groter dan de vorige, mede dankzij een eenmalige bonus van 20.000 euro van de gemeente. Janneke Siemes van Honesch is blij met de nieuwe opslag: „We zijn er echt van afhankelijk.”

14 januari